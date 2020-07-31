İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının bayramını pencereden el sallayarak kutladı

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde korona virüs tedavisi gören hastalar, yakınlarının Kurban Bayramını pencereden el sallayarak kutladı.


Diyarbakır'da iki gün önce korona virüs tespit edilen Halis B., Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Tedavisi devam eden Halis B., ailesiyle bayramlaşamadı. Akrabaları kendisine sürpriz yaparak tedavi gördüğü Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinin önüne geldi. Tedbir amaçlı içeri girmeyen akrabaları, Halis B.'ye dışarıdan el sallayıp telefonla arayarak bayramlaştı. Akrabaları, Halis B.'ye moral olması için hastaneye geldiklerini ve buradan bayramını kutladıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.