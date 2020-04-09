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Korona virüs tedbirleri alınarak nikah kıydılar

Diyarbakır’da evlilik için başvuran çiftin nikahları korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.

Diyarbakır'da evlilik için başvuran çiftin nikahları korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı.


Diyarbakır'da Büyükşehir Belediyesi Nikah Salonu'na evlilik için başvuran Semih Serdar Biçen ve Elif Cennet çiftinin nikahları korona virüs tedbirleri kapsamında kıyıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Nikah Memuru Esin Güleker, evlilik için başvuran Semih Serdar Biçen ve Elif Cennet çiftinin nikahını kıydı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında hijyen ve temizlik tedbirlerinin her alanda arttırıldığı bugünlerde evlilik için başvuran genç çiftin nikahı 2 şahit eşliğinde Nikah Memuru Güleker tarafından tedbirler alınarak kıyıldı. Çift ve şahitlerin maske takarak katıldığı nikah töreni sonrası, dışarıda bekleyen davetliler sosyal mesafeyi koruyarak çifte ömür boyu sağlık ve mutluluklar diledi.

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