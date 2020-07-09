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Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı, yeniden trafiğe açıldı

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 30 Martta korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında trafiğe kapatılan Gazi Caddesi, 100 gün sonra tekrar trafiğe açıldı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 30 Martta korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında trafiğe kapatılan Gazi Caddesi, 100 gün sonra tekrar trafiğe açıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 30 Martta trafiğe kapatılan Silvan Gazi Caddesi, 100 gün sonra tekrar trafiğe açıldı. Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları uyararak sosyal mesafe ve maske takıma kurallarına uyulmasını istedi.

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