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Korona virüsü yendiler alkışlarla taburcu oldular

Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs tedavisi gören ve sağlıklarına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tehdidi sürerken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. Diyarbakır Dicle Üniversitesinde korona virüs testi pozitif çıkan 40 hasta korona virüsü yenmeyi başardı. Hastalar kendilerini tedavi eden sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu olarak evlerine gönderildi.


Taburcu edilen hastaların 14 gün boyunca evlerinde karantinada kalacağı öğrenildi.

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