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Korona virüsün yapamadığını sıcak havalar yaptı

Korona virüs vakalarının yüksek olduğu beş kentten biri olan Diyarbakır’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı.

Korona virüs vakalarının yüksek olduğu beş kentten biri olan Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Korona virüs salgınından korunmak için evlerine kapanmayan vatandaşlar, sıcak havalar nedeniyle dışarı çıkmadı.


Diyarbakır'da kavurucu sıcaklar baş göstermeye başladı. Öğlen saatlerinde hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyrettiği kentte vatandaşlar kendilerini eve kapattı. Korona virüs tedbirlerine aldırış etmeden dışarı çıkıp hem maskesiz dolaşıp hem de sosyal mesafeye uymayan Diyarbakırlıları sıcak havalar eve kapattı. Kentin en işlek noktaları boş kalırken, dışarı çıkan vatandaşlar da gölgeliklerde zaman geçirdi.


Öte yandan, kentin boş olmasını fırsat bilen bir grup genç, sosyal sorumluluk projesi kapsamında sur çevresinde temizlik yaptı. Diyar Kaya isimli genç, temizlik yaparak insanlara örnek olmak istediklerini söyledi.

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