"Korucu maaşı en düşük devlet memuru maaşına endekslenmelidir"

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen, günlerdir milyonlarca kişi tarafından merakla beklenen asgari ücretin bin 603 TL'den 2 bin 20 TL'ye çıkarılmasının ardından hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederken, vatan bekçiliği yapan ve terörle mücadele eden güvenlik korucularının da maaşının en düşük devlet memuru maaşına endekslenmesi gerektiğini söyledi.

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın ve emekçinin adına ziyadesiyle sevindiklerini söyleyen Sözen asgari ücrete yapılan iyileştirme ile birlikte eski asgari ücretin bir miktar üstünde bin 710 TL ile vatan savunması yapan güvenlik korucuları camiasında umutlu bir bekleyişe sebep olduğunu aktardı. Başkan Sözen, “Cumhurbaşkanımızın Erzurum mitinginde camiamıza vadettiği ek 135 TL operasyon tazminatı kararı da bugün resmi gazetede yayımlanarak 15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bu karar camiamız için çok önem arz etmektedir. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Asgari ücrete yapılan bu ciddi anlamda iyileştirme ile birlikte eski asgari ücretin bir miktar üstünde olan bin 710 TL ile vatan savunması yapan biz güvenlik korucuları camiasında umutlu bir bekleyişe sebep olmuştur” dedi

"Korucular maaşlarında iyileştirme yapılmasını bekliyor

Hükümetin önümüzdeki günlerde güvenlik korucularının maaşlarında ciddi anlamda iyileştirme yapmasını beklediklerini belirten Sözen, vatan savunmasının bedelinin olmayacağının da bildiklerini vurgulayarak kendilerinin de herkes gibi ailelerine, çocuklarına iyi bir gelecek hazırlama, çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılama, onları okutma ve ailelerini geçindirmek zorunda olduklarını dile getirdi. Başkan Sözen, “Ortalama 8 nüfusa sahip biz korucu camiasının bin 710 TL maaşla bunu yapmamız mümkün değildir. Gece gündüz yağmur çamur kar kış demeden askerimiz ve polisimizle beraber canımız pahasına çok zor şartlarda görev yapan biz korucu camiasının asgari ücretin altında maaş alması vicdanları yaralayacak, bu kahraman camiayı derinden üzecektir. Her zaman ve her ortamda mazlum ve mağdurların gür sesi olan Cumhurbaşkanımızın ve korucularımızın en büyük savunucusu konumunda olan İçişleri Bakanımızın şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonrada korucu camiası olarak bizlere sahip çıkacaklarına olan inancımız tamdır. Korucu camiası ekonomik olarak gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Ailelerimizin ve çocuklarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyoruz. Bu bağlamda devlet büyüklerimizden beklentimiz maaşımızın en düşük devlet memuru maaşına endekslenmesidir. Camiasından bin 800'ün üzerinde şehit veren, 3 binin üzerinde gazi veren bu kahraman camiaya sahip çıkmak insani ve vicdani bir görevdir. Korucularımız yaptıkları görev, üstlendikleri misyon, PKK terör örgütü ve onların siyasi uzantılarına karşı gösterdikleri dik duruş ile bölgenin sigortası ve şah damarı görevini üstlenmişlerdir. Bölgenin terörden arındırılmasında çok ciddi emekleri ve katkıları olmuştur. Şimdiye kadar korucu camiasına sunmuş oldukları maddi ve manevi desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza ve emeği geçen kabine üyelerine ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyoruz. Korucu camiasına bundan sonrada desteklerini esirgemelerini hasseten rica ediyoruz” diye konuştu.