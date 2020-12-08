KOSGEB'e yeni yol, Adli Tıp Kurumu'na asfaltlama

Başkan Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla Adli Tıp Kurumu'na giden yolda ise asfaltlama çalışması gerçekleştirilerek yol modern bir görüntüye kavuşturuldu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, kış mevsiminin yaşanmaya başlandığı bu günlerde iki önemli bölgenin daha ulaşım sorununu çözerek vatandaşları rahatlattı. Şanlıurfa yolu üzerinde “KOSGEB Yolu Bölgesi” olarak bilinen yerleşim yerinin yol sorunu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin hummalı çalışmasıyla çözüme kavuşturuldu. 20 metre genişlik ve 1500 metre uzunluğundaki çalışma sonunda yol ulaşıma açıldı. Vatandaşlar, yapılan hizmeti anlamlı bulduklarını dile getirerek Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti.

Adli Tıp Kampüsüne asfaltlama hizmeti

Uzun yıllardır hizmet alamayan cadde ve sokakların yanı sıra birçok kamu kurumuna ait alanları da asfaltlayarak takdir toplayan Bağlar Belediyesi, kendi üretimi olan sıcak asfalt ile Adli Tıp Kurumu'na ait kampüsü ve yolu da asfaltlayarak ulaşıma elverişli hale getirdi. Daha önce kötü bir manzara ile karşılaştıklarını belirten Adli Tıp Kurumu yetkilileri, kısa sürede sorunu çözen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Başkan Beyoğlu ise topluma hizmet veren kurum ve kuruluşların rahat ortamda çalışması ve vatandaşların buralara huzurlu koşullarda ulaşması için bu hizmetleri yaptıklarını kaydetti.