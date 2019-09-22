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Köy halkı istedi Bağlar Belediyesi yaptı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, yağmur ve kar suları karşısında sel tehlikesi yaşayan Karacadağ yakınlarındaki köylerin talebi üzerine başlattığı menfez köprü çalışmalarında iki köyü yeni köprüye kavuşturdu.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yağmur ve kar suları karşısında sel tehlikesi yaşayan Karacadağ yakınlarındaki köylerin talebi üzerine başlattığı menfez köprü çalışmalarında iki köyü yeni köprüye kavuşturdu.


Bağlar Belediyesi, yağmur ve kar sularının etkili olduğu günlerde sel tehlikesi yaşayan, ulaşım güçlüğü çeken ve tarım arazileri tahrip olan köylerin talebi üzerine buralarda menfez köprüler yapılacağını açıklamıştı. İlk etapta 5 köyde başlatılan çalışmalarda iki köyde yeni köprülerin yapımı tamamlandı. Buyuransu ve Buçuktepe köyleri yıllardır yaşadıkları sorunun çözülmesinden memnun kalarak Bağlar Belediyesi'ne teşekkür etti.



“Bizim için verdiğimiz sözleri tutmak çok önemli”


Diğer köylerdeki köprülerin de kısa zamanda tamamlanacağını belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Bizim için vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek çok önemli. Sel riski olan ve her sene bu kabusu yaşayan köylerimizin talebi üzerine bu sorunu çözme sözü vermiştik. İki köyümüzün menfez köprüleri tamamlandı, vatandaşlarımız için hayırlı olsun. Diğer köylerimizdeki çalışmalar da bitmek üzere. Bu sorunu inşallah kökten çözmüş olacağız" dedi.

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