Köy okulu öğrencilerine karne sürprizi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, iş adamı Suat Bakırcı ile birlikte Kabahıdır Köyü İlkokulunda eğitim gören öğrencilere karnelerini dağıtıp, kışlık giysi hediye etti.

Kabahıdır Köyü İlkokulunda eğitim gören 90 öğrenciye karne günü sürpriz yapıldı. Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, daha önce belirlediği köy okulu için iş adamı Suat Bakırcı ile görüşerek öğrencilere sürpriz yapmak istediğini iletti. Teklifi kabul eden Bakırcı, 90 öğrenci için yedeklerle birlikte 110 okul kıyafeti hazırladı. Karne gününde köye gelerek öğrencilerin karnelerini dağıtan Erdoğan ve Bakırcı, daha sonra öğrencilere giysilerini dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

"Çocukların yüzündeki mutluluk bana yetiyor"

Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Erdoğan, kent merkezinde bu tür etkinliklerin yoğun bir şekilde yapıldığını söyledi. Kendisinin bir farkındalık oluşturmak istediğini belirten Erdoğan, "Köy okullarının da bizim okulumuz olduğunu göstermeye çalıştık. Öğrencilere, köylülere, öğretmenlerimize destek olmak amacıyla böyle bir şey yaptık. Özellikle köylerde bu tür sıkıntıların yoğun olduğunu gördüm. Daha önce de yurt içindeki ve yurt dışındaki iş adamlarıyla diyaloğa geçmiştik. Onlara daha önce kaban ve bot yardımlarında bulunduk. Bugün de böyle bir okulda o çocuklarımızı sevindirmek, en azından karne almanın vermiş olduğu sevinci yaptığımız bu giysi yardımıyla perçinleştirmek istedik. Çocukların yüzündeki mutluluk bana yetiyor zaten" dedi.

"Kışın onlar üşümesinler, onlar üşüdüğü zaman biz de üşürüz"

Giyim mağazası sahibi Suat Bakırcı, bu çocukların gelecekleri olduğunu ifade ederek, "Bu çocuklar olmazsa bizler de olmayız. Bunlar yarın bizim öğretmenimiz, cumhurbaşkanımız, bakanımız, savcımız, hakimimiz olacakları için öğrencilere bizim önem vermemiz lazım. Çocuklar güzel bir değerdir. O değerleri bilmek lazım. Ben bu çocuklara yardım yaptığım zaman çok seviniyorum, hoşuma gidiyor. Yıllardır elimden gelen hayrı her okula yapıyorum. Kışın çocuklar üşümesinler, onlar üşüdüğü zaman biz de üşürüz. Şimdi 110 çocuğu giydiriyoruz” diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Taha Şimşek, karne gününde hediye aldıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerden Pervin Kaya ise, "Karnemizi aldık, çok mutlu olduk. Karne gününde bize hediyeler getirdiler. Bizi düşünen ve hediye getirenlere teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.