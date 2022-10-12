Köy okulundaki öğrenciler malzeme peşinden değil, hayallerinin peşinden koştu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kumrucuk Köyü İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Hasan Kartal, sosyal medya üzerinde tanıştığı ressam Melis Doğan ile köy okulunda bulunan dezavantajlı öğrencilerle birlikte resim çizdi.

Merkez Sur ilçesine bağlı Kumrucuk Köyü İlkokulunda imkanı olmayan öğrencilerin resim çizebilmesi için okulda görevli öğretmen Hasan Kartal ile iletişime geçen Ressam Melis Doğan, öğrencilere hayallerinin peşinden koşabilmesi için resim malzemeleri yardımı yaptı. Öğrenciler hayallerini resmederken Doğan ile keyifli vakit geçirdi. Etkinliğin ‘Malzeme peşinden değil, hayallerinin peşinden koş' adlı proje ile ana düşüncesinin olduğunu belirten Doğan, dezavantajlı öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiğini belirtti. Diyarbakır'a gelmeden önce Hasan Kartal ile telefonda görüşüp yaptığı resmi okula hediye olarak yolladığını ifade eden Doğan, “Diyarbakır projesi üzerinde uzunca uğraşıyorduk. Çünkü sponsor firma bulamıyorduk. Sonunda çalıştığım firmamla birlikte bu etkinliği gerçekleştirdik. Etkinliğimizin ana nedeni çocukların malzeme peşinden değil de hayallerinin peşinden koşmasını istiyorduk. Onların bir hayalini gerçekleştirmiş olduk. Bu hayalin başlangıç hikayesi de okulda görev yapan Hasan öğretmenimizle sosyal medyada takipleşmeyle gerçekleşti. Eserimi çok beğenmişti ve o eseri okula yolladım. Sonrasında çocuklarla görüntülü konuştuğumuzda öğrenciler Diyarbakır'a gelip resim etkinliği yapmamızı istedi. Ben de olabildiğince en hızlı bir şekilde onların bu ricasını kırmayarak Diyarbakır'a geldim” dedi.

Etkinlik sonrasında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sergilenecek olan resimlerin gelirini köy okuluna bağışlayacağını söyleyen Doğan, “Ekinliğimiz çok güzel geçiyor. Onlar mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Etkinlik sonrasında Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde sergimiz olacak. Burada ufak bir satış yapmayı düşünüyoruz. Okuldaki eksiklikleri tamamlayabilmeleri adına buradan elde ettiğimiz geliri de Kumrucuk İlkokulu'na bağışlayacağız. Yine aynı şekilde amacımız, çocukların gelecekleri ve hayalleri doğrultusunda projeyi devam ettirmektir. Sadece Kumrucuk İlkokulu değil, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin gibi diğer şehirlerimizde de bu sosyal sorumluluk projeleri yaygınlaştırılmasını istiyorum” ifadelerinde bulundu.

Öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılaştığını belirten Doğan, “Okula geldiğimde çocuklar beni büyük bir ilgiyle karşıladı. Arabadan bile inemedim o esnada. Onlarla kucaklaşmamız paha biçilmez bir mutluluktu. Bana küçük hediyeler de verdiler. Verdikleri hediyeleri hiçbir zaman çıkarmayacağım. Diyarbakır'ın halkı da kültürü de dokusu da şahane. Buraya geldiğimde evime gelmiş gibi oldum. Burada projelerimi daha da genişletme sebebim de oldu” diye konuştu.

Resim malzemelerinin kendilerine hediye etmesinden memnun olduğunu ifade eden öğrencilerden Latif Çiftçi, “Öğretmenimiz Melis ablanın geleceğini bize bildirdi. Tabi bu zaman zarfında heyecanlandık. Eve geçtiğimizde akşam ne tür resim çizebiliriz diye düşündük. Sabah olduğunda koşarak okula geldik. Melis ablamıza sarıldık. Bize boya, kalem ve palet getirdi. Bunlarla da Burada Melis ablayla resim yapıyoruz. 2 resim yapıp öğretmenimiz puanlarımızı bunlardan birini beğenip öyle verecek” dedi.

Arin Tosun da, “Melisa ablamız bize rengarenk boyalar getirdi. Bu boyalarla resim çiziyoruz. Çizdiğimiz resimlerin kurumasını bekliyoruz şimdi. Hasan öğretmenimiz resimlerimizi çizdiğimiz resimleri saklayacak” diye konuştu.