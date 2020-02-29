Köylülerin arazi tartışması kanlı bitti, 1'i ağır 3 kişi yaralı

Diyarbakır'da iki aile arasında önceden başlayan arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Çıkan silahlı, taş ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Mermer Mahallesine bağlı Hamuryazar mezarasında yaşandı. Önceden aralarında arazi yüzünden husumet bulunan iki aile, tekrar mezarada yan yana gelince tartışmaya başladı. Tartışamaya aile fertleri dahil olunca bir anda silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi silahla ateş edilmesi nedeniyle kendisine isabet eden kurşundan dolayı ağır yaralanırken, diğer iki kişi ise taş ve sopayla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri her iki grubu sakinleştirmek için yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlatıldı.