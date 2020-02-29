İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Köylülerin arazi tartışması kanlı bitti, 1'i ağır 3 kişi yaralı

Diyarbakır’da iki aile arasında önceden başlayan arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlar çekildi.

Diyarbakır'da iki aile arasında önceden başlayan arazi meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahlar çekildi. Çıkan silahlı, taş ve sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Mermer Mahallesine bağlı Hamuryazar mezarasında yaşandı. Önceden aralarında arazi yüzünden husumet bulunan iki aile, tekrar mezarada yan yana gelince tartışmaya başladı. Tartışamaya aile fertleri dahil olunca bir anda silahlı, sopalı ve taşlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi silahla ateş edilmesi nedeniyle kendisine isabet eden kurşundan dolayı ağır yaralanırken, diğer iki kişi ise taş ve sopayla yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi acil servislerine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olay sonrası bölgeye gelen jandarma ekipleri her iki grubu sakinleştirmek için yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili olarak çok yönlü inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.