Köyü okulu kütüphanesi oluşturmak için tiyatro gösterisi düzenlediler

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde Tiyatrosu Tiyatro Topluluğu tarafından Rumuz Goncagül adlı oyun sahneye taşındı. Tiyatro gösterisini izlemek için bilet yerine 2 kitap karşılığında izleyiciler salona giriş yaptı. Yapılan tiyatro gösterisi sonucu yaklaşık bin adet kitap toplanarak belirlenen bir köy okulunda kütüphane kurulacağı kaydedildi.