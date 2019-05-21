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Koyun kuduz çıktı, hayvanların köye giriş çıkışları yasaklandı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı köyde bir koyunun kuduz nedeni ile ölmesi sonucu köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı köyde bir koyunun kuduz nedeni ile ölmesi sonucu köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı.



Diyarbakır Çınar ilçesine 12 kilometre uzaklıkta olan Filizören köyünde ikamet eden Mehmet Şerif Varol'a ait bir koyun, kuduz şüphesiyle öldü. Koyunun kafası kesilerek Elazığ Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsüne gönderildi. Yapılan kontrollerde sonucun pozitif çıkması üzerine köye hayvan giriş çıkışları 3 ay boyunca yasaklandı.

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