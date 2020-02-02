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Kral Şakir Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir’i çocuklarla buluşturdu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alışveriş merkezlerinden olan Ceylan Karavil Park AVM, sömestr etkinliği kapsamında çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir'i çocuklarla buluşturdu.


Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen ve bölgenin en büyük alışveriş merkezi olan Karavil Grup ve Ceylan Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi Prime Development tarafından yapılan Ceylan Karavil Park AVM, yarı yıl tatilinde olan çocukların motivasyonlarını arttırmak amacıyla etkinlik düzenledi. Sevilen çizgi film karakteri Kral Şakir, Ceylan Karavil Park AVM'de çocuklarla buluştu. Etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenip fotoğraf çektirdi.

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