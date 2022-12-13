Küçük yaşta evlenenler için gündem oluşturanlara seslenen aileler:

Evlat nöbetindeki yüreği yanık aile sitem ederek, “Çocuk gelin için kıyameti kopardınız bizim çocuklara sustunuz” dedi.

Terör örgütü mensuplarınca çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia edip, 3 Eylül 2019 tarihinde farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti bin 198'inci gününde devam ediyor.

“6 yaşındaki kız çocuğu evlendirildi diye dünyayı ayağı kaldırdılar bizim çocuklarımız insan değil mi?”

Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan (19) için HDP il binası önünde beklediklerini, 6 yaşında çocuk gelinin gündeme getirildiğini fakat 7-8 yaşında dağa kaçırılan çocuklardan bahsedilmediğini kaydetti. Aydın, “6 yaşındaki kız çocuğu evlendirildi diye dünyayı ayağı kaldırdılar, bizim burada 7-8 yaşındaki evlatlarımız terör örgütüne gittiğinde neden dünyayı ayağı kaldırmadılar. Bizim çocuklarımız insan değiller mi neden bize destek vermiyorlar? Biz burada HDP'den evlatlarımızı istiyoruz, asla kapılarından kalkmayacağız. Bizim çocuklarımızı da gündeme getirsinler neden konu HDP olunca susuyorlar” diye konuştu.

“Üç ağaç, cumartesi anneleri ve çocuk gelin için kıyameti kopardınız”

Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ, oğlunun 1 Haziran 2015'te kandırılıp dağa götürüldüğünü bunun üzerine HDP önündeki eyleme katıldığını belirterek üç ağaç, cumartesi anneleri ve çocuk gelin için kıyameti koparanlar kendi çocukları için nerede olduklarını sordu. Üçdağ, “Gördüğünüz gibi 6 yaşındaki kız evlendiriliyor, tüm Türkiye ve dünya ayağı kalkıyor neden burada 7-8 yaşındaki çocuklarımızı terör örgütüne götürünce dillendirmiyorlar. 4 yıldır HDP il binası önünde eylemi sürdürüyoruz. Biz de istiyoruz çocuklarımızı dile getirsinler, 3 ağaç için kıyameti koparan kişiler neden çocuklarımızı PKK'dan istemiyorlar. Mecliste cumartesi annelerini dile getiriyorlar buradaki anneler Kürt anne ve babaları değil midir? Neden bizi dile getirmiyorlar. Devlete karşı olsaydık dile gelirdik HDP'ye karşı olduğumuz için dile getirilmiyoruz. Ben 8 yıldır evladımdan ayrıyım ne gecem gece, nede gündüzüm gündüz içim paramparça, evimde huzur yok sağlığımdan oldum" şeklinde konuştu.