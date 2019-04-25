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Kulp Anaokulu'ndan yıl sonu sergisi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde bulunan Kulp Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde bulunan Kulp Anaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.


Kulp Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Gösteriler öncesi bir konuşma yapan okul müdürü Berna Aslan, okul öncesi eğitimin önemine değinerek, anaokullarında eğitimin temellerinin atıldığını söyledi. Aslan," Çocukların temel eğitimleri için en hızlı öğrenme ve eğitilme çağları 0-6 yaş dönemidir. Böylesine önemli bir dönemde yavrularınızı bizlere güvenerek teslim etmeniz bizim için gurur verici olup bu vebali hakkıyla yerine getirmek için özenle çalıştığımızdan emin olmanızı diliyorum. Bu anlayışla eğitim öğretim yılı içerisinde çocuklarımızı çağdaş eğitim sistemine uygun olarak eğitmeye ve hayata hazırlamaya çalıştık" dedi.


Yaşları 4 ile 6 arasında değişen minikler, giydikleri renkli kıyafetlerle ve oynadıkları oyunlarla izleyenlerden tam not aldı.


Kulp Anaokulu'nda düzenlenen yıl sonu gösterilerine Kulp kaymakamı Fatih Dülgeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, AK Parti Kulp İlçe Başkanı Amil Yatçi, öğrenciler ve veliler katıldı.

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