Kulp Barış ortaokulu, futbolda Türkiye yarı finallerinde yarışacak

Diyarbakır'ı temsilen Ağrı'da bölge elemelerine giden Kulp Barış Ortaokulu, bu etabı şampiyon tamamlayarak Türkiye yarı finallerinde mücadele etme hakkı elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nce okul sporları kapsamında 2018–2019 yılı faaliyet programı kapsamında il genelinde başlatılan futbol turnuvasında il 2.'si olarak bölgeye gitmeye hak kazanan 4 takımdan biri olan Barış Ortaokulu bölgelerde grubunu lider tamamlayarak Diyarbakır'ı temsil eden tek takım olarak Sivas'ta yapılacak Türkiye yarı finallerine gidecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Barış Ortaokulu Müdürü Mehmet Adıyaman, "Çocuklarımızın spor kültürü edinmesi, eğlenerek yarışması, adil oyun ve fair-play ruhunu öğrenmesi açısından böyle etkinlikleri önemsiyoruz. Bu başarıdan dolayı öğrencilerimizi ve beden eğitimi öğretmenimiz Recep Baş'ı tebrik ederim. Müsabakalar boyunca desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız Fatih Dülgeroğlu, Milli Eğitim Müdürümüz Fatih Kaya'ya teşekkür ederiz" dedi.