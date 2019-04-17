Kulp Belediye Başkanı Taş, mazbatasını aldı

HDP'den Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediye Başkanı seçilen Mehmet Fatih Taş, mazbatasını alarak göreve başladı.

Yerel seçimlerde HDP'den Kulp Belediye Başkanı seçilen Taş ve beraberindeki meclis üyeleri, öğle saatlerinde İlçe Seçim Kurulu'na geldi. İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatalarını alan Taş ve beraberindekiler, belediyeye geçti. Taş ve meclis üyeleri belediyenin önünde personel Kulp halkı tarafından çiçeklerle karşılandı. Belediyenin önünde yapılan karşılamadan sonra Taş ve beraberindekiler kendilerine eşlik eden Kulp halkı ile birlikte makam odasına çıkarak tebrikleri kabul etti.

Mazbatasını alarak göreve başlayan Mehmet Fatih Taş burada yaptığı konuşmada, kazananın Kulp halkı olduğunu söyledi. Taş, "Seçim süresince desteklerini esirgemeyen bütün herkese teşekkür ederiz. Bizlere oy veren vermeyen herkese teşekkürlerimizi iletiyor ve şunun altını çiziyoruz, seçim yarışı sona erdi. Bize oy veren vermeyen herkese eşit davranacak, hizmet edecek bir ilkeyle göreve başlıyoruz. Şeffaf, hesap verebilirlik, demokratik, adil ve halkımızla birlikte yönetim anlayışıyla bu görevi sürdüreceğimiz konusunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bize inanan değerli halkımıza olan borcumuzu gecemizi gündüzümüze katarak kendilerine hizmet ederek ödemeye çalışacağız” dedi.