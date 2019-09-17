İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Gözlet görevine başladı

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Mustafa Gözlet, belediye binasına gelerek görevine başladı.


Diyarbakır'da dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı. Polis ekiplerince belediye binasında yapılan aramanın ardından Kaymakam Gözlet, geniş güvenlik önlemleri altında belediye binasına geldi. Kaymakam Gözlet'in belediye binasına gelmesinin ardından çalışanlar da kimliklerini gösterip üst aramasından geçirildikten sonra binaya alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.