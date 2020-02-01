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Kulp ilçesi kara teslim oldu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, 30 santimetreyi ulaştı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, 30 santimetreyi ulaştı.


Kulp ilçesinde etkisini devam ettiren kar yağışından dolayı ekipler sabahın erken saatlerinde yol açma çalışmalarına başladı. Yağan kardan dolayı bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Kar kalınlığının ilçe merkezinde 10, kırsal kesimlerde 30 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.


Öte yandan Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 30'a yakın köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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