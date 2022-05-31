Kulp ilçesine yarı olimpik yüzme havuzu

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri arasında 17 ilçede gençlik hizmetleri ve spor alt yapısındaki eksikliklerin tamamlanması için düzenlenen protokol dahilinde çalışmalar devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığınca imzalanan protokol çerçevesinde Kulp ilçesinde yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek. 5 bin metre kare arsa üzerine inşa edilecek yapı, 960 metre kapalı alana sahip olacak.

Tesiste antrenör, can güvenlik, sağlık, personel odaları ve soyunma odaları, seyirci oturma alanı bulunacak. 30 Mayıs'ta yapılan yarı olimpik yüzme havuzu ihalesine 3 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi.

200 gün içinde tamamlanması beklenen işin ihalesini kazanan firma, yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.