Kulp ipek böcekçiliğinde Türkiye'nin birincisi oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, ipek böcekçiliği üretiminde 57 il ve 233 ilçeyi geride bırakarak birinci oldu.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi, geçtiğimiz yıllarda birinci sırada yer alan Bursa'yı geride bırakarak ilk sırayı almayı başardı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Diyarbakır Valiliği ve çeşitli kurumların katkılarıyla desteklenen ipek böcekçiliği Kulp'u kabuklarından çıkarmayı başardı. Bölgede sağlanan huzur ortamı ile birlikte daha çok üretime odaklanan üreticiler, çalışmalarının meyvelerini de almış oldu. 2018 yılı verilerine göre, Türkiye'de toplam 93 bin 695 kilogram yaş ipek kozasının 48 bin 346 kilogramını tek başına karşılayan Kulp ilçesi, ülkedeki 57 il ve 233 ilçede yapılan toplam üretimi geçerek yüzde 51.59 oranla birinci oldu. Kulp ilçesini Bursa ve Antalya takip etti. İlçedeki 583 üreticiye ise bu yıl içerisinde toplam 2 milyon 859 bin 657 liralık ödeme yapıldı.