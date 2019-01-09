Kulp kar altında kaldı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi tamamen beyaz örtüye bürüdü. İlçenin kuzey kırsaldaki mahallelerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, ilçeye bağlı çok sayıda köy yolu ile Kulp-Muş karayolu ulaşıma kapandı. İlçede etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde üç gündür devam eden kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde ilk ve orta dereceli okullarda 1 gün süreyle eğitime ara verildi. İlçenin kırsal mahallelerinde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı, çok sayıda köy yolunun da ulaşıma kapandığı belirtildi.

Eğitime kar engeli

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, "Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 09 Ocak 2019 Çarşamba günü ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi merkezi ve kırsalındaki mahallelerde eğitim verilen ilk ve orta dereceli tüm okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir" dedi.

Karla mücadele çalışmaları da sürüyor

Kulp ilçesinde bazı bölgelerde bir metreye kadar ulaşan kar nedeniyle belediye tarafından başlatılan temizleme çalışmaları sürüyor. Belediye ekipleri yolları açmaya çalışırken, ilçe sakinleri ev ve dükkanların önünde biriken karları temizledi. Yağış nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlanırken, yola çıkmaya hazırlanan sürücüler ise araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

İlçe sakinlerinden Abdulkadim Çınar, kar yağışının bereket olduğunu ifade etti. Kulp'ta eskisi gibi yoğun kar yağışının görülmediğini belirten Çınar, "15-20 yıl önce Kulp ilçesine çok kar yağardı. Kar kalınlığının 2 metreye kadar ulaştığı zamanlar oldu. O yıllarda yollar kapanırdı, çevre köylere ulaşım haftalarca sağlanamazdı, evlerimiz karın altında kalırdı. Ama şimdi ilçeye eskisi gibi kar yağmıyor. İklim değişikliği mevsimleri de etkiledi" dedi.