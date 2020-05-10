İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki vatandaşlar da uydu.

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki vatandaşlar da uydu. Kulp'ta kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığınca 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından dünden beri Kulp ilçesi genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle ilçe genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Yeni, Eski ve Turgut Özal mahallelerindeki caddeler sessizliğe büründü.


Kısıtlamadan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, fırınlar gibi istisnai kişiler ve yerler muaf tutulurken, işe gitmek isteyenlerin sokakta olduğu görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.