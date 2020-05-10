Kulp kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı

İçişleri Bakanlığı tarafından 24 ilde hafta sonu için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki vatandaşlar da uydu. Kulp'ta kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığınca 23 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ardından dünden beri Kulp ilçesi genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle ilçe genelinde farklı noktalarda kontrol ve devriyelerini gerçekleştirirken, her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği merkez Yeni, Eski ve Turgut Özal mahallelerindeki caddeler sessizliğe büründü.

Kısıtlamadan güvenlik güçleri, sağlık çalışanları, fırınlar gibi istisnai kişiler ve yerler muaf tutulurken, işe gitmek isteyenlerin sokakta olduğu görüldü.