Kulp Kızılay Şubesinden destek çağrısı

Pandemi sürecinde yardımlarına hız kesmeden devam eden Diyarbakır'ın Kızılay Kulp Şubesi yılın ilk altı ayında yüzlerce mağdur vatandaşa yardımda bulunarak ' Bu Hilal Sizin İçin Var' sloganıyla 237 aileye nakdi yardım, bin 100 aileye giyim yardımı, 310 aileye gıda yardımı yaptı. Ayrıca pandemi sürecinde üç bin adet maske, iki bin adet eldiven, 400 adet dezenfektan dağıtımı gerçekleştirerek koronavirüs salgını sürecine de destek oldu.

Kulp Kızılay Şubesi Sosyal Yardımlaşma Şubesiyle koordineli çalışarak mağdur durumda olan vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını ancak bununda yeterli olmadığını Kulp ilçesindeki esnafında bu yardımlara destek olmaya çağırdıklarını belirten Kulp Kızılay Şube Başkanı Tahsin Zengin, "İlçemizde maddi durumları iyi olan iş insanları, esnaf ve kurum amirlerinden Kulp Kızılay şubesine destek olmalarını talep ediyoruz. Kulp Kızılay Şubesi olarak bizler de yardım taleplerine cevap verebilmek için genel merkezden veya Diyarbakır şubesinden destek istiyoruz" dedi.

Kulp Kızılay Şube Başkanı Zengin, Kulplu iş insanlarının ve esnafın bu konuda duyarlı olmalarını istediklerini belirtti.