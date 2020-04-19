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Kulp sokağa çıkma kısıtlamasına uydu

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesinin ikinci gününde de yapılan uyarıları dikkate alan ve tedbirlere uyan vatandaşlar, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmadı. Her gün yüzlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Kulplu vatandaşların kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı görüldü. Kulp genelinde cadde, sokak ve meydanlar sessizliğini korurken polis ekipleri, kısıtlamanın ikinci gününde de ilçe genelinde farklı noktalarda devriye ve kontrollerini sürdürdü.

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