Kulp Ziraat Odası Başkanlığına Uğur Akdeniz seçildi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Ziraat Odası Başkanlığı için yapılan seçimde Uğur Akdeniz, sandık başına gelen tüm delegelerinin oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Kulp Ziraat Odası Başkanlığı'nda gerçekleşen seçimde delegeler sandık başına gitti. Mevcut Başkan Kenan Akdeniz seçime girmezken yerine Uğur Akdeniz tek listeyle seçime katıldı, Oyunu kullandıktan sonra konuşan Kenan Akdeniz yaptığı konuşmada, "12 yıl yönetim kurulu başkanlığı yaptım ,bana bu görevi layık gören tüm çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum. Seçilecek yeni yönetime başarılar diliyorum" dedi.

Geçerli oyların tamamını alarak Kulp Ziraat Odası Başkanlığına seçilen Uğur Akdeniz, sorumluluklarının bilincinde hareket etmeye devam edeceklerini ifade ederek, başkanlığı süresince çiftçiye hizmetlerin artarak süreceğini kaydetti. Uğur Akdeniz, "Odamıza bağlı 57 delegemiz vardı, bu 57 delegenin 49'u sandık başına gelerek oylarını kullandı ve tercihlerini bizden yana oldu. Sandık başına gelemeyen delegelerimiz mevcut kış koşullarından dolayı yaşanan ulaşım aksaklığı nedeniyle seçime katılamadılar, bizler 57 oyun tamamını almış bilinciyle hareket edeceğiz. Gelip oy kullanan ve koşullardan dolayı gelemeyen tüm delegelerimize meclisimiz ve yönetimimiz adına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra oluşan yönetim ve meclisle birlikte odamızı daha güzel bir yere getirmeye gayret edeceğiz" diye konuştu.