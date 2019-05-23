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Kulplu minik öğrencilerden yıl sonu etkinliği

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Atatürk İlkokulu anasınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliği büyük beğeni topladı.


Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çok amaçlı konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, Halk Eğitim Müdürü Şemsettin Pehlivanoğulları, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı. Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra bir konuşma yapan Atatürk İlkokulu müdürü Ömer Aslan, okul öncesi eğitimin önemli olduğuna değinerek öğrencileri çalışmalarından dolayı kutladı.


Ardından minikler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu.

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