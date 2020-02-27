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Kulplu öğrenci kros yarışmasında birinci oldu

Diyarbakır geneli gerçekleştirilen okullar arası atletizm kros yarışmasında Kulplu öğrenci birinci oldu.


Diyarbakır merkez ve ilçelerinden öğrencilerin katılımıyla Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait tesislerde gerçekleştirilen iki bin metre kros yarışmasında, Kulp ilçesini temsil eden Yatılı Bölge Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Abdullah Aslan birinci sırada tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.


Başarısından dolayı Aslan ve öğretmenini tebrik eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, öğrencilerinin başarısının kendilerini gururlandırdığını söyledi.


Kros yarışmasında birinci olan Abdullah Aslan bölgesel yarışlarda Diyarbakır'ı temsil edecek.

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