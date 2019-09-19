İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.


Kulp Kaymakamlığı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçe protokolü, kamu kurum müdürleri, gaziler ve şehit ile gazi yakınları katıldı. Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda jandarma üsteğmen Furkan Güney günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.


Daha sonra törende bulunan katılımcılar eski Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde bir araya geldi. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, bütün gazilerle tek tek ilgilenip kendileriyle sohbet etti. Kaymakam Gözlet, "Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize sağlık ve esenlik diliyor bu şerefli günlerini kutluyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.