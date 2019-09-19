Kulp'ta 19 Eylül Gaziler Günü etkinliği

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Kulp Kaymakamlığı Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, ilçe protokolü, kamu kurum müdürleri, gaziler ve şehit ile gazi yakınları katıldı. Hükümet Konağı bahçesinde Atatürk büstüne çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda jandarma üsteğmen Furkan Güney günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Daha sonra törende bulunan katılımcılar eski Kulp İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde bir araya geldi. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, bütün gazilerle tek tek ilgilenip kendileriyle sohbet etti. Kaymakam Gözlet, "Kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitlerimizi, aramızdan ayrılan kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gazilerimize sağlık ve esenlik diliyor bu şerefli günlerini kutluyorum" dedi.