İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta 23 Nisan etkinlikleri

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde sade bir program düzenlendi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde sade bir program düzenlendi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak Kulp Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen çelenk sunma törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından program sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.