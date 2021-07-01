Kulp'ta 410 yıllık kestane ağacı anıt ağaç olarak tescillendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinin İslamköy Mahallesi'nde bulunan tamamen doğal olarak bilinen 410 yaşındaki kestane ağacı anıt ağaç olarak tescillendi.

Diyarbakır Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü İslamköy Mahallesi 201 ada 1 parselde bulunan 410 yıllık Anadolu kestanesi ağacını anıt ağaç olarak tescilledi. Ayrıca 410 yıllık Anadolu kestane ağacı aşılanarak binlerce yeni kestane ağacına ana ağaç olması için çalışma başlatıldı. Anadolu kestane ağacı Şanlıurfa Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge komisyonunca 2 Haziran 2021 tarihli 356 nolu karar ile kayıt altına alındı.