Kulp'ta Afrika'da su kuyusu açmak için kermes düzenlendi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından 'Bizim için su onlar için hayat' adlı kermesin açılışı yapıldı.

Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kermes ile ilgili bilgi veren meslek dersleri öğretmeni Kübra Pala, Afrika'da ciddi anlamda su sıkıntısı yaşandığını söyledi. Pala, Maddi durumu düşük bu insanların su kuyuları açacak imkanları kısıtlı olduğu için bizde yardım etmek istedik. Her ne kadar küçük bir kermes olarak görünse de kocaman yürekli öğrenci ve öğretmenlerimizin okulumuzda düzenledikleri bu güzel etkinliğin geliriyle okulumuz adına Afrika'da bir su kuyusu açmayı hedefliyoruz. Bu mübarek kandil gününde rabbim herkesin hayrını kabul eylesin. Önümüzdeki günlerde bu sefer ilçe halkına yönelik böyle bir kermes düzenleyeceğiz" dedi.

Yöresel yemekler gibi gıda ürünlerinin satışa sunulduğu kermesten elde edilen gelir, Afrika'da su kuyusu açmak için kullanılacak.