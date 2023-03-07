Kulp'ta badem ağaçları çiçek açtı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebi ile badem ağaçları erken çiçek açtı.

Ülke genelinde birçok bölgede kış esareti yaşanırken Kulp'ta hava sıcaklığının 20 derecenin üzerinde seyretmesiyle birlikte badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Mart ayının ortalarında tomurcuklanıp çiçek açması beklenen badem ağaçlarının çoğu erken çiçek açtı.

Kulp ilçesinde yaşayan Hakı Çiçek, ”Bu sene Kulp'ta bahar erken geldi. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Kulp'ta önceki senelere göre az yağış gördü. Şu anda kuralık bir mevsim yaşıyoruz. Bu yüzden badem ağaçları 'da çiçek açmaya başladı” dedi.