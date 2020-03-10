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Kulp'ta badem ağaçları erken çiçek açtı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle badem ağaçları çiçek açtı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde havanın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle badem ağaçları çiçek açtı.


Kulp'ta sıcak havaların etkisini göstermesi ile birlikte badem ağaçları çiçek açtı. Baharın erken geldiğini ifade eden vatandaşlar erken açan badem çiçeklerinin bereket getirmesi temennisinde bulundu. Kulp'ta badem ağaçlarının erken çiçek açtığını belirten Mahmut Fidan, "Her yıl mart ayının 15'inden itibaren badem ağaçları çiçek açardı. Bu yıl ise havaların iyi olması neticesinde, badem ağaçları erken çiçek açtı. Don olayı yaşanmazsa, çok bereketli bir yıl olacağı kanaatindeyim" dedi.

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