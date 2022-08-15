Kulp'ta başıboş dolaşan atlar ilçe merkezine indi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde başıboş dolaşan atlar ilçe merkezinde indi.

Edinilen bilgilere göre, Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi sokaklarında başıboş atlar dolaşmaya başladı. Sahipleri tarafından beslenmedikleri için kendi başlarına yiyecek bulmak amacıyla çöpleri karıştıran atların durumunda mahalleli rahatsızlık duymaya başladı. Mahalleliler durumdan şikayetçi olurken, semt sakinleri, atların yiyecek bulmak için çöpleri karıştırarak çevreyi kirlettiğini belirtti. Mahalleli, "Atlar sabaha karşı sokaklarda gezinmeye başlıyor, yiyecek bulmak için çöpleri karıştırıyorlar, nallarıyla çöp poşetlerini yırtıyorlar, çöpler çevreye dağılıyor, sokaklara pisliyorlar. Birbirlerini bulmak için ise kişniyorlar. Kime ait olduğu bilinmeyen bu atların son zamanlarda ilçe merkezinde görülmesi vatandaşları rahatsız etmeye başladı. Lütfen bu atları koruma altına alsınlar” ifadelerinde bulunuldu.