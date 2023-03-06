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Kulp'ta çiftçiler ekinlerini gübrelemeye başladı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde çiftçiler ekinlerinin daha verimli olabilmesi için ilkbahar gübrelemesine başladı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde çiftçiler ekinlerinin daha verimli olabilmesi için ilkbahar gübrelemesine başladı.


Tarımda verimliliği artırmak, yüksek verim alabilmek için bitki gelişimin en kritik dönemi olan ilkbahar mevsiminde ekinlerini gübrelemeye başladı. Uzmanlar, ilkbaharda yapılacak olan gübreleme sezonunda çiftçilerin daha yüksek verim almalarını sağlamak için toprak analizlerini de yaptırmaları gerektiğini ve bu analizden sonra gübreleme işlemine başlamaları gerektiğini belirtiler. Özellikle son yıllarda bölgemizde yaşanan kuraklık tarımı olumsuz yönde etkilediği gözlendiğinde doğru gübrelemeyle verim artırılabilir.

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