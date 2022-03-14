Kulp'ta eğitime kar engeli

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı çok sayıda köy yolu ulaşıma kapandı. Köy yollarının açılması için başlatılan çalışmalar devam edilirken, iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ile birlikte köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi. Kulp ilçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla ilçedeki tüm okullarımız ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir” denildi.