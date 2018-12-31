Kulp'ta eğitime kar tatili

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dünden beri aralıklarla etkili olan kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle bazı köy yoları ulaşıma kapandı. İlçede eğitime de bir gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Kaya, “Yaşanan ağır kış koşullarının olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilebilmesi amacıyla 31 Aralık Pazartesi günü İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Kulp ilçesi kırsalındaki mahallelerde taşımalı eğitim kapsamında eğitim verilen tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir” dedi.