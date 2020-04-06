Kulp'ta 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde vatandaşlar, 'evde kal' çağrısına büyük oranda uyuyor.

İlçede insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerden olan Diyarbakır ve Lise caddeleri korona virüs nedeni ile tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. Korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında 65 yaş üstü yasağının 20 yaş altı için de getirilmesinin ardından Kulp'ta cadde ve sokaklar büyün oranda boş kaldı. Vatandaşların tedbirlere uyması ile ilçe genelinde cadde ve sokaklarda sakinlik gözlendi.

Öte yandan ilçede halkın evde kalmaları konusunda anons yapılırken, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlara da cezai işlem uygulandı.