Kulp'ta heyelan nedeniyle 8 nüfuslu ailenin yaşadığı ev yıkılma tehlikesi geçiriyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi merkez eski Mahallesi'nde bulunan bir ev aşırı yağıştan meydana gelen toprak kayması nedeniyle yıkılma tehlikesi geçiriyor.

Mehmet Mehdi Olcan'ın eşi Şazime ve 6 çocuğuyla birlikte oturduğu tek katlı evin batı kısmında bulunan yamaçta heyelan meydana geldi. Heyelanda evin yan tarafında kayan ve çöken topraktan dolayı evin batı kısmında çatlaklar meydana getirdi. Evinin batı kısmında duvarın hemen bitişiğinde son yağışlardan dolayı büyük bir çökme meydana geldiğini belirten Mehmet Mehdi Olcan, "Evimin yan tarafında büyük bir gürültüyle toprak kayması meydana geldi, ardından da belirli noktalarda toprak çöktü ve evim büyük bir risk altına girdi. Evimizin yıkılacağından edişe duyduğumuzdan dolayı üç gündür eşim ve 6 çocuğumla birlikte korkudan evde kalamıyoruz. Şimdilik komşularımızda kalıyoruz. Maddi durumum iyi olmadığı için ne ev kiralayabiliyorum, ne de evimin yan tarafında oluşan heyelan alanına perde beton yapabiliyorum, çaresizim ve yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

Acil olarak evinin batı tarafına beton perde yapılması gerektiğini söyleyen Mehmet Mehdi Olcan, 8 nüfuslu bir aile olduklarını ve hepsinin büyük risk altında olduklarını kaydetti.