İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı

Diyarbakır’ın Kulp İlçe Kaymakamlığı’na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kentte eğitim gören 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kentte eğitim gören 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.


Kulp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sinan Buluttekin, öğrencilere destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Amaçlarının eğitimde başarı çizgisinin artırılması olduğunu ifade eden Buluttekin, "Bu yıl da 3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Amacımız, Kulp ilçesinde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimde başarılı olmasıdır. Bu vesileyle ilçemiz merkez ve mahallerinde ikamet eden 3294 sayılı yasa kapsamında olan, anaokuluna devam eden bin öğrenciye ve ilkokula devam eden 2 bin öğrenciye olmak üzere toplam 3 bin öğrenciye birer paket kırtasiye seti dağıtmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından okul müdürlerine teslim ettik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.