Kulp'ta ihtiyaç sahibi çocuklara kırtasiye yardımı

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kentte eğitim gören 3 bin öğrenciye kırtasiye malzemesi yardımında bulundu.

Kulp Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sinan Buluttekin, öğrencilere destek vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Amaçlarının eğitimde başarı çizgisinin artırılması olduğunu ifade eden Buluttekin, "Bu yıl da 3 bin öğrencimizin kırtasiye ihtiyaçlarını karşıladık. Amacımız, Kulp ilçesinde öğrenim gören çocuklarımızın eğitimde başarılı olmasıdır. Bu vesileyle ilçemiz merkez ve mahallerinde ikamet eden 3294 sayılı yasa kapsamında olan, anaokuluna devam eden bin öğrenciye ve ilkokula devam eden 2 bin öğrenciye olmak üzere toplam 3 bin öğrenciye birer paket kırtasiye seti dağıtmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından okul müdürlerine teslim ettik" dedi.