İhlas Haber Ajansı

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Kulp'ta inşaatı yeni biten okul orta hasarlı çıktı: Öğrenciler başka okula nakledildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve 2022 yılında eğitim-öğretime açılan Kulp Mesleki ve Anadolu Lisesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra orta hasarlı çıktı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve 2022 yılında eğitim-öğretime açılan Kulp Mesleki ve Anadolu Lisesi, asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra orta hasarlı çıktı. 600 öğrenci ilçedeki başka okula nakledildi.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yapımına 2017 yılında başlanan ve 2022 yılında eğitim-öğretime açılan Kulp Mesleki ve Anadolu Lisesine asrın felaketi olarak nitelendirilen depremden sonra ilçe de başlayan bina kontrollerinin ardından orta hasarlı raporu verildi. 2021-2022 yılında eğitim ve öğretime açılan ve henüz kat'i kabulü yapılmadığı öğrenilen 1 yıllık okul binası yapılan kontrollerin ardından orta hasar raporu verilerek eğitime bu okulda ara verildi. Yaklaşık 600 öğrencinin eğitim gördüğü 1 yıllık okul binasında eğitime ara verilirken bu okuldaki öğrenciler Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitimlerine devam etmeye başladı.

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