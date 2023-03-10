Kulp'ta ipekböceği üreticilerine malzeme desteği

Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kulp ilçesinde "İpekböceği Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" çerçevesinde malzeme dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kulp İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait konferans salonunda İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başlayan "İpekböceği Yetiştiriciliği Geliştirme Projesi" malzeme dağıtım töreninde konuşan Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, ülkenin yaş koza üretiminin yüzde 60'ını üreten ilçenin bu noktada birinci olmasını sağlayan üreticileri kutladığını söyledi. Her geçen gün üretim kapasitesi ve üretici sayısının arttığı ipekböceği yetiştiriciliğinin daha üst seviyelere çıkabilmesini sağlamak için daha çok çalışıp daha fazla destek sunma gayreti içerisinde olduklarını belirten Kaymakam Gözlet, şöyle konuştu:

"Devletimiz her kademesiyle üreticilerimize Besleme evleri, dut bahçesi temini, dut fidan dağıtımı ve verimliliğin artırılması için gerekli malzeme desteğinde bulundu ve bulunmaya da devam edecek. İlçemizdeki 700 üreticiye her türlü desteği sunan bakanlığımıza, valiliğimize, İl müdürlüğümüze çok teşekkür ederim. İpekböceği yetiştiriciliğinde üretim kapasitesiyle birinci olup bizi gururlandıran ilçemizin üretim seviyesinin daha üst seviyelere çıkmasını umut ediyor, bütün, imkanlarımızla üreticilerimizin yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Geleneksel yöntemlerle yapılan ipekböceği üretiminde, böceğin çevresel istekleri (ısı, nem) yeterince karşılanmamakta olduğunu ifade eden Diyarbakır Tarım ve Orman il Müdürü Mustafa Ertan Atalar, "Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilen malzemeleri üreticilerimize dağıtıp bundan sonra ipekböceği üretim kapasitesini artıracağız. Verimliliğin artması durumunda Ülkemizdeki ipekböceği üretimi daha fazla artmış olacak. Bu artışın getireceği verimlilik hem üretici sayımızı hem de üreticimizin gelirinde daha fazla artış olmasına olanak sağlayacak. Hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

Tören ile Kulp ilçesindeki 700 üreticiye; 700 adet termometre, 700 torba kireç, 6 bin 500 kilo graft kağıdı, 850 kilo formaldehit ve besleme evlerinin ihtiyacını karşılayacak kadar kangal hortum desteğinde bulunuldu.

Törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Selman Karayaka ve çok sayıda üretici katıldı.

Program çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.