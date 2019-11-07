İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında okullarda görevlendirilen personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Toplum Yararına Çalışma Programları (TYÇP) kapsamında okullarda görevlendirilen personellere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen toplantıda konuşan İş Sağlığı ve Güvenlik Uzmanı Süleyman Arcan, okullarda zaman zaman sağlıksız ve güvensiz durumlardan kaynaklanan çeşitli olaylar ve kayıpların yaşanabileceğini söyledi. Arcan, "Kayıpları önlemek için risk alanlarını bilmek çok önemlidir. Çalışma ve yaşam alanlarına ilişkin risk envanteri oluşturmak ve risklerin değerlendirilmesi yoluyla ortamdaki riskler ve tehlikeleri izlemek mümkündür. Özelikle büyüme ve ergenlik çağındaki öğrencilerin bulunduğu okul ortamları, sağlık ve güvenlikle ilgili tüm konularda daha çok özen gerektirmektedir. Bu seminerle amaçlanan iş sağlığı ve güvenliği konusunda yapılması gerekenlerle ilgili olarak okullara yol göstermek ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında okullarda yürütülecek çeşitli çalışmalarda ihtiyaç duyulacak bilgi ve belgeleri sunmak üzere hazırlanmıştır" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.