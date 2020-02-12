Kulp'ta kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçeye bağlı birçok köy yolunun ulaşıma kapanması sebebiyle okullar bir gün tatil edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde öğlen saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkisini artırdı. İlçe Hıfzısaha Kurulu eğitim öğretimde sıkıntılar yaşandığından dolayı ilçe merkezinde ve köylerdeki tüm okulların 13 Şubat günü tatil edilmesine karar verdi.