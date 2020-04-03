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Kulp'ta korona virüs tedbirleri

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından kente giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında, polis ve jandarma ekipleri tarafından kente giriş ve çıkış noktalarında araç sürücüleri ile yolcuların ateşleri ölçülüyor.


Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mustafa Gözlet'in talimatlarıyla İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentin girişlerinde bulunan uygulama noktalarında temassız ateş ölçer cihazları ile kontroller devam ediyor. Polis ve jandarma ekiplerince sürücü ve yolculara korona virüs tedbirlerine uyulması için tavsiyelerde bulunularak, sosyal mesafe konusunda uyarı yapıldı. Uygulama noktalarında görev alan polis ve jandarma ekipleri, gece gündüz demeden 24 saat esasına dayalı olarak ilçeye giriş-çıkış yapan tüm araçları durdurarak ateş ölçer ile araçtaki tüm yolcuların kontrolünü sağlıyor.


Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma rastlanılmadığının öğrenildiği kontrollerde, salgın hastalıkla mücadele kapsamında ilçe girişlerinde bulunan uygulama noktalarında kontrol faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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