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Kulp'ta korona virüs vakası

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye başvuran bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı.


Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde M.F.T. adlı vatandaş, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. M.F.T.'nin yapılan incelemelerinde korona virüs testi pozitif çıktı. Genel sağlık durumu iyi olan hastanın Kulp'taki tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.


İlçede uzun bir aranın ardından vaka tespit edilirken, filyasyon ekipleri hastanın temas ettiği kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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