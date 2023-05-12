Kulp'ta 'Kur'ana geçiş töreni' gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Kulp İlçe Müftülüğünce 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda çocuklara verilen eğitim çerçevesinde 'Kur'ana geçiş töreni' gerçekleştirildi.

Törene Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, İlçe Müftüsü Hakan Çağıran, veliler ve kursiyer çocuklar katıldı. İlçe Müftülüğü bünyesinde bulunan 4-6 yaş grubu Kur'an kursunda 6 aylık Elif-ba eğitimi alan 13 öğrenci Kur'an-ı Kerim okumaya geçti. İlçe Müftüsü Hakan Çağıran, çocukların Kur'an- Kerim'i öğrenmelerini önemsediklerini ve kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Düzenlenen programda 4-6 yaş grubu çocuklar, Kur'an-ı Kerim okurken bazı çocuklarda öğrendikleri duaları okudu.

Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet ve İlçe Müftüsü Hakan Çağıran tarafından Kur'an kursu öğrencilerine başarı belgesi ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi.

Öğrencilerle tek tek ilgilenen Kaymakam Gözlet, “4-6 yaş grubu çocuklarımızın bu yaşta Kur'an-ı Kerim okumaları ve öğrenmelerine tanıklık etmek bizleri mutlu etti. Kulp Belediyesi olarak yer tahsisini yaptığımız Kur'an kursu öğrencilerine ücretsiz servis imkanı sunmaktayız. Çocuklarımızın eğitimleri için elimizden gelen her türlü desteği sunuyor ve sunmaya da devam edeceğiz” dedi.