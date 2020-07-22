İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kulp'ta maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirildi.


Kulp'ta denetim ekibi, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, salgınının önüne geçebilmek ve bulaş riskini önleyebilmek amacıyla kentteki tüm cadde, sokak ve iş yerlerinde maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Denetim ekiplerince, temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı için alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı da denetlenirken, temassız ateş ölçer ile vatandaşların ateşleri ölçülüp salgınla mücadele kapsamında kurallara uyulmasının hayati önem taşıdığı hatırlatıldı.


Denetim ekiplerince maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına aykırı hareket edenlere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.